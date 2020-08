Seit letzten Mittwoch soll Brad Pitt mit seiner neuen Freundin Nicole Poturalski (27) Urlaub auf seinem Schloss in Südfrankreich machen (wir berichteten).

Das Topmodel, das sich auf allen großen Laufstegen der Welt den Ruhm bereits erkämpft hat, war der breiten Öffentlichkeit bis jetzt nahezu unbekannt.

Nicole verbrachte ihre Kindheit und Jugend in Bergkamen, wo sie in bescheidenen Verhältnissen in einem Mehrfamilienhaus in der Zentrumstraße aufwuchs. Die ehemalige Nachbarin und Sandkastenfreundin Yvonne Gründer (25) lebt jetzt mit Ehemann Mike und Söhnchen Milow (3) ein Haus weiter und erinnert sich noch gut an die gemeinsame Zeit: „Wir haben oft zusammen gespielt“, sagt sie. „Meist hier auf dem Spielplatz vor dem Haus, der immer noch genauso aussieht wie früher.“

Heute tobt Milow an gleicher Stelle. Nur eine verrostete Schaukel und einen Sandkasten, in Beton gebettet; mehr gibt es hier nicht im Wohnblock. Es hat sich wenig verändert.

„Wenn der Eiswagen vorbeikam, haben unsere Eltern 50 Pfennig aus dem Fenster geworfen“, lacht Yvonne. Sie wohnte damals im 5. Stockwerk und Nicole mit ihrer jüngeren Schwester und den Eltern in der ersten Etage nebenan.

„Manchmal, wenn wir Langeweile hatten, sind wir auch im Aufzug hoch- und runtergefahren und haben alle Knöpfe gedrückt“, verrät die Sandkastenfreundin.

Hier, zwischen den Bergkamener Häuserschluchten, ist Nicole Poturalski groß geworden. Bereits von Kindesbeinen an wollte sie Model werden. „Wenn wir auf der Wiese Fußball gespielt haben, übte Nicki den Catwalk im Sand auf dem Spielplatz“.

Eingebildet oder abgehoben sei sie nie gewesen, obwohl sie schon als Kind wunderschön ausgesehen habe. „Das letzte Mal habe ich Nicole vor vier Jahren gesehen, als sie mit ihrem damals zweijährigen Sohn Emil ihre Mutter besucht hat“, erinnert sich Yvonne Gründer.

Die Mutter sei kurz danach nach Berlin zu ihrer Tochter gezogen. Yvonne findet es schade, dass der Kontakt dann abgebrochen sei. „Aber wenn Nicole das hier liest, würde ich mich freuen, wenn sie sich mal wieder bei mir meldet.“ Die Redaktion stellt dafür gerne den Kontakt wieder her.

Übrigens hat Yvonne Gründer mit Mike ebenfalls ihren „Superstar“ gefunden und wünscht der ehemaligen Nachbarin genauso ein großes Liebesglück - ob mit Brad Pitt oder auch einem anderen Mann - das wird die Zukunft zeigen.