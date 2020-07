Mit der am gestrigen Montag erfolgte mit Bekanntmachung der neuen Coronaschutzverordnung, dass Großveranstaltungen bis zum 31.10.2020 untersagt bleiben. Daher fallen auch die Herbstkirmes und der Lichtermarkt in Bergkamen aus.

„Ich bedauere es sehr, dass wir sowohl den Lichtermarkt als auch die Herbstkirmes absagen müssen“, so Bürgermeister Roland Schäfer. „Jetzt haben wir allerdings Klarheit. Stand heute setzen wir allerdings darauf, dass das Pflanzfest im Jubiläumswald am 7. November wie geplant stattfinden kann.“

Die Infektionszahlen in der Stadt Bergkamen (aktualisiert am 7. Juli, 12 Uhr):

17 infizierte Personen

51 zusätzliche Quarantänefälle