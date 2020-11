hochgeladen von Anja Jungvogel

Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr sollten viele Halloween-Feiern ausfallen. Kinder, die trotzdem auf Süßigkeitentour gehen wollen, hatten in Unna-Hemmerde beim „kontaktlosen Gruseln“ jede Menge Spaß.

Die Hemmerder Dorfgemeinschaft hatte sich mal wieder etwas einfallen lassen, um der Ansteckungsgefahr zu trotzen. Denn für Kinder ist es ein alljährliches Highlight am Halloween Abend, als Hexen oder Monster verkleidet, von Tür zu Tür zu gehen, um Süßigkeiten zu sammeln.

Diesen Spaß sollten sie haben, nämlich kontaktlos, in ganz besonderer Form. Viele Bürger hatten dazu einfach verpackte Süßigkeiten vor die Haustür gestellt, die nur zu gerne von den Kindern eingesammelt worden sind.