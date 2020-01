„Der erste Kamener Adventsmarkt in der Innenstadt war ein toller Erfolg“ sagt Bürgermeisterin Elke Kappen.

Sie meint, die Veranstaltung des Kamener Stadtmarketings und dem Fachbereich Kultur sei hervorragend von den Kamener angenommen worden und bot an allen Veranstaltungstagen ein stimmungsvolles Bild auf dem Willy-Brandt-Platz.

Viele Kamener ließen sich durch die weihnachtliche Atmosphäre einfangen und nutzten die vielfältigen Angebote in den Buden und das abwechslungsreiche Kulturprogramm. Besondere Highlights waren dabei die Feuershows sowie die Märchenlese-Aktion des Fördervereins der Stadtbücherei in einem leerstehenden Geschäftsraum und das Bastelangebot für Kinder im Pavillon auf dem Willy-Brandt-Platz.

Die Bürgermeisterin dankte den Organisatoren und allen Beteiligten für Ihren tollen Einsatz, der eine Spendensumme von insgesamt 2.500 Euro zugunsten der Stiftung „Kinderarmut – dagegen stellen wir uns auf“ eingebracht hat.

Dieses gute Ergebnis und das vielfach von Kamener Bürgern geäußerte Lob sind vielleicht auch ein Ansporn, die gelungene Veranstaltung in 2020 zu wiederholen.