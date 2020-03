Die einen nennen es Panikmache, die anderen sind interessiert, dass die Medien eine genaue Analyse über die Verbreitung des Corona-Virus liefern.

Im Kreis Unna gibt es derzeit vier bestätigte Infektionen. Ich denke, dass hier vor Ort mittlerweile alle Bürger weitgehend aufgeklärt sein dürften, wie man sich schützen kann. Auch das ist Mithilfe der Medien geschehen.

Schauen wir doch mal über die Grenzen hinaus: Vor Russland, dem größten Land der Welt, mit seiner 4000 Kilometer langen Grenze an China, scheint das Virus Halt zu machen. Offiziell gibt es bisher - nach offiziellen Angaben vom letzten Freitag - lediglich zehn bestätigte Fälle: zwei (inzwischen genesene) Chinesen, sieben Russen, die vor kurzem aus Italien zurückgekehrt sind, sowie ein Italiener, der in Sankt Petersburg Medizin studiert.

Es gibt weder Hamsterkäufe in Moskau noch größere Aufregung in der Bevölkerung. Die Russen scheinen alles im Griff zu haben. Merken Sie was?