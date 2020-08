Sie bellen, schnurren oder fiepen und gehören für viele zum Leben dazu. Klappt das Miteinander aber nicht so recht, hilft das Tierheim. Es nimmt Abgabe- und Fundtiere auf und sucht ein neues Zuhause - heute für American Bulldog-Mix Mompi.

Kreis Unna. Aufgrund von Zeitmangel musste sich seine Familie von ihm trennen. Er ist ein freundlicher Rüde, der in seinem vorherigen Zuhause auch mit Kindern zusammen gelebt hat. Diese sollten im neuen Heim aber schon standfest sein, da er manchmal etwas stürmisch sein kann.

Mit Hündinnen kommt der vierjährige Mompi in der Regel gut zurecht und eine souveräne Hundedame dürfte schon im neuen Haushalt leben. Anders sieht es mit Rüden aus, hier entscheidet die Sympathie.

Das Kraftpaket neigt zu einer Leinenaggression, an der konsequent gearbeitet werden muss. Kleintiere und Katzen sollten sich nicht im neuen Heim befinden. Mompi kennt es, im Auto transportiert zu werden, und kann auch ein paar Stunden alleine bleiben.

Aufgrund einer Allergie muss neuen Haltern bewusst sein, dass Sie häufiger für Medikamente und Tierarztbesuche aufkommen müssen. Der gelehrige Rüde sucht hundeerfahrene Halter. Die Bestimmungen für einen §10-Hund müssen erfüllt werden. Wer keine Scheu vor einer neuen Herausforderung hat, wird hier einen tollen Begleiter bekommen.

Weitere Infos im Tierheim Kreis Unna unter Tel. 02303/69505.