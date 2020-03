Die Corona-Krise beschäftigt ganz Bergkamen und darüber hinaus. Die Restriktionen für die Bürger wie Kurzarbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung zuhause bekommt die Müllabfuhr auf ganz besondere Weise zu spüren.

Es sind viele Menschen daheim – und mit ihnen natürlich auch die Autos. Während es ansonsten für die Abfallsammelfahrzeuge unproblematisch ist, ihre Arbeit zu bewältigen, sind die Mitarbeiter der Bergkamener Entsorgungsbetriebe besonders in der Bambergstraße nun vor großen Herausforderungen gestellt. Denn hier parken die Anwohner liebend gerne vor den Mülltonnen.

Der leitendende Disponent Michael Heinemann dazu: „Wir appellieren an die Vernunft der Anwohner, zumindest am Abfuhrtag das Kraftfahrzeug nicht am Straßenrand, sondern auf dem Stellplatz, in der Garage oder auf einem Parkplatz zu platzieren; auch sind Einmündungen und Wendemöglichkeiten frei zu halten.“

Übrigens, wer es noch nicht mitbekommen haben sollte: Die Abfuhrtermine sind aus dem aktuellen Abfallkalender, der Ende letzten Jahres an jeden Bergkamener Haushalt verteilt worden ist, zu entnehmen oder online: hier!