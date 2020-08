Bereits im Jahre 2009 berichtete die Westfälische Rundschau über das heutige Supermodel, das damals als 19-Jährige noch in Bergkamen lebte. Die Rede ist von Nicole Poturalski (30), die seit dieser Woche die weltweiten Glamour-Schlagzeilen beherrscht.



Angeblich sei sie, laut mehrerer Lifestyle-Magazine, die neue Freundin an Brad Pitts (56) Seite.

Könnte sein: Hollywood-Star Brad Pitt sei mit Nicole, gemäß der US-Magzine „OK“ und „Us Weekly“, auf einem Flughafen in Frankreich gesichtet worden, wo sie trotz Mund-Nasen-Schutz und Sonnenbrille als Glamour-Paar herausstachen.

Sie hätten sich auf dem Weg zum Schloss des Schauspielers in Südfrankreich befunden, wollte zudem die Bild-Zeitung in Erfahrung gebracht haben.

Das 30-jährige Topmodel mit polnischen Wurzeln ist mittlerweile auf allen großen Laufstegen der Welt bekannt, zierte die Titelseiten der „Elle“ und der „Vogue“ und hat auf Instagram über 100.000 Follower. Doch diese Zahl dürfte in Kürze noch weiter in die Höhe schnellen, wenn sich das Gerücht um die Beziehung mit Brad Pitt offiziell bestätigen lässt.