Gemeinsam als Gruppe unterwegs zu sein – das ist und bleibt bei der ev. Jugend im Ev. Kirchenkreis Unna ein besonders wichtiges Angebot für Kinder und Jugendliche. In diesem Jahr sind es an die 20 Touren, für Kinder ebenso wie für Jugendliche, auf dem Pony ebenso wie mit dem Segelschiff.

Kreis Unna. Der Ponyhof in Werl ist dabei ein beliebtes Ausflugsziel: gleich vier Kinderfreizeiten finden in der Nachbarstadt statt. Aber auch die Nicht-Pony-Begeisterten finden attraktive Ziele: Spiekeroog, eine Schlossfreizeit oder mit dem Kanu über die Weser, die Angebotspalette für Kinder bis zwölf Jahre bietet eine große Auswahl. Für Jugendliche ab 13 Jahren liegen die Ziele meist weiter weg: es geht nach Norwegen, Portugal, die Niederlande oder Frankreich. Die Fahrten, meist zwei Wochen und in den Sommerferien, ermöglichen den Jugendliche echte Erlebnisse weg von zu Hause und gemeinsam in einer Gruppe.

Die Anmeldung geschieht über die jeweilige ev. Kirchengemeinde, die auch Veranstalter der Reise ist. Eine Übersicht über alle Angebote im Kirchenkreis ist unter www.kirchenkreis-unna.de/unterwegs zu finden. In den Kirchengemeinden selbst erhalten Interessierte zudem auch Informationen über mögliche finanzielle Unterstützungen.