Soll mein Kind, wenn ich wieder nach der Elternzeit anfange zu arbeiten, in eine Kindertageseinrichtung oder zu einer Kindertagespflegeperson? Kann ich anhand meiner Arbeitszeiten flexibel die Betreuungszeiten buchen? Wie sehen die Räumlichkeiten und der Tagesablauf einer Kindertagespflegestelle aus? Und welche Personen bieten Tagespflege überhaupt an? Es sind Fragen wie diese, mit denen sich Eltern früher oder später auseinandersetzen müssen.

Kreis Unna. Der Fachbereich Familie und Jugend lädt daher Eltern und Erziehungsberechtigte ein, jegliche Fragen im Rahmen eines Infoabends persönlich zu klären. Der Infoabend "Kindertagespflege" findet am Dienstag, 17. März, um 19 Uhr in Raum 001 im Erdgeschoss des Kreishauses Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17 statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit Kindertagespflegepersonen aus Bönen, Holzwickede und Fröndenberg kennenzulernen.

Anmeldungen können bis Freitag, 28. Februar, telefonisch oder per E-Mail getätigt werden. Ansprechpartnerinnen dafür sind Janina Merten, Tel. 02303/272558, janina.merten@kreis-unna.de und Kathrin Kretschmer, Tel. 02303/271458, kathrin.kretschmer@kreis-unna.de.