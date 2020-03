Der diesjährige Kameradschaftsabend für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bergkamen sollte ursprünglich diesen Samstag, 14. März, im Gebäude der Realschule in Oberaden stattfinden. Zu diesem Feuerwehrfest werden rund 300 Gäste erwartet. Dieser wird nun abgesagt.

Bergkamen. Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in Nordrhein-Westfalen und dem Auftreten der ersten bestätigen Infektionsfällen in Bergkamen, hat die Leitung der Feuerwehr Bergkamen entschieden, den bevorstehen Kameradschaftsabend abzusagen, um die Handlungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr Bergkamen aufrecht zu erhalten.

Denn ein im Nachgang auftretender Verdachtsfall eines einzelnen Teilnehmenden würde dazu führen, dass weite Teile des Personalbestandes der Feuerwehr Bergkamen gleichzeitig unter „häuslicher Quarantäne“ gestellt werden müsste. Somit wäre die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr nicht mehr gegeben.

Neben einem offiziellen Teil, in dem Ehrungen für 35-jährige und 25-jährige treue Pflichterfüllung im Dienste der Feuerwehr sowie Ernennungen und Verabschiedungen vorgenommen werden, findet auf dieser Veranstaltung traditionell ein gemütliches Beisammensein mit musikalischer Umrahmung statt.

„Mit Rücksichtnahme auf das Allgemeinwohl müssen wir als Personen aus dem Bereich der öffentlichen Gefahrenabwehr hier unsere kameradschaftlichen Interessen hintenan stellen“, sagt Dirk Kemke, Leiter der Feuerwehr Bergkamen. „Uns ist bewusst, dass sich jede Feuerwehrfrau oder jeder Feuerwehrmann überall anstecken kann und keiner ab heute in einer geschützten Glaskugel sitzt. Doch ist eine derartige partial auftretende Infektion in Reihen der Feuerwehr besser zu beherrschen, als ein möglicher Kontakt durch sämtliche Einheiten der Feuerwehr bei einer Gesamtveranstaltung.“

Der Kameradschaftsabend soll noch in diesem Jahr zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.