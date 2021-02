Als Kathi Wagener (25) vor rund einem Jahr ihre Spontan-Bewerbung für die neue RTL-Show „Are You The One“ abschickte, konnte sie nicht ahnen, dass diese Sendung ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen würde (wir berichteten).

Nicht nur, dass die hübsche Kellnerin aus Kamen die Show souverän gewann und dabei noch ihre große Liebe kennen lernen durfte, nein - keine 12 Monate später ist die 25-Jährige eine berühmte Influencerin, immer noch schwer verliebt, sogar verlobt, lebt mit ihrem Kevin und zwei süßen Hunden in einer Soester Traumwohnung und erwartet demnächst ein Baby.

Kathi kann ihr Glück kaum fassen und ist jetzt umso dankbarer, denn nicht immer lief es in ihrem Leben so rund wie im Augenblick.

Magersucht als Teenager

Kaum zu erkennen: vor sechs Jahren war Kathi von der Magersucht schwer gezeichnet und wäre fast gestorben. Heute ist die 25-Jährige überglücklich und erwartet ein Baby. Fotos: privat.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Vor sechs Jahren wäre sie fast gestorben. Das verrät sie ihrer gesamten Community auf Instagram: „Ich kann mich noch genau an die Worte der Ärzte erinnern, die mir versicherten, dass ich kein Jahr mehr leben werde, wenn ich so weitermache.“

Gemeint ist damit ihre damalige Magersucht, mit der Kathi Jahre lang zu kämpfen hatte. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich aufgeben wollte“, gesteht sie.

Immer wieder sei sie in verschiedenen Kliniken gewesen, musste mit Hilfe von Magensonden ernährt werden und sei durch so manches Tal der Tränen gegangen.

Dass sie irgendwann einmal glücklich, geschweige denn schwanger werden könnte, daran hätte sie im Traum nicht gedacht.

Doch alles ist möglich geworden: Mit Kevin Yanik hat Kathi die Liebe ihres Lebens gefunden. „Jetzt bin ich 25 Jahre alt, habe einen Mann an meiner Seite, der mich unterstützt und der mir jeden Tag sagt, dass ich perfekt bin, so wie ich bin. Und wäre das alles nicht schon genug, ist auch noch ein kleines Wunder geschehen, denn ich trage ein Baby in mir.“

