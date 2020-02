Anlässlich des Internationalen Frauentags am 8. März veranstaltet die VHS in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle und der Stadtbücherei Kamen im Foyer des neuen Haus der Bildung in Kamen-Heeren ab 11 Uhr eine besondere Matinée von Frauen, für Frauen, über Frauen.

Kamen. Die Literaturpädagogin und Erzählerin Sabine Schulz nimmt ihre Zuhörer*Innen mit auf eine zeitlose Reise in die Märchenwelt. Dabei erzählt sie frei und lebendig von klugen, witzigen und mutigen Frauen aus der ganzen Welt, voller Weisheit, Mitgefühl und Raffinesse. Musikalisch untermalt wird die literarische Wanderung von der Cymbalistin Irina Shilina, die auf ihrem Instrument mit Virtuosität und farbigem Klang temperamentvolle und berührende Melodien erklingen lässt.

Karten sind ab Montag, 4. Februar, in der Stadtbücherei sowie in den VHS-Geschäftsstellen Kamen-Heeren und Bönen erhältlich.