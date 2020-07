Mit neuen Mehrwegtaschen geht der Kamener Wochenmarkt zukünftig noch nachhaltiger zu Werke. Nicht nur, dass wie schon bisher lokale Produkte und Anbieter auf dem Kamener Wochenmarkt immer im Vordergrund standen, nun wird auch noch der Transport der frisch eingekauften Lebensmittel ökologischer.

Kamen. 1.000 stabile und praktische Mehrwegtaschen hat die Stadt Kamen als eine Impulsspritze für den heimischen Wochenmarkt gesponsert. Beim ausgewählten Modell handelt es sich um einen exklusiven Shopper mit 2 langen gewebten Henkeln, hergestellt aus R-PET non woven mit BOPP Folie, der für den Einkauf besonders praktisch ist. Initiiert wurde dieses Projekt von der Wirtschaftsförderung des Rathauses mit der Dezernentin Ingelore Peppmeier an der Spitze.

Versehen mit dem Logo des Kamener Wochenmarktes, welches von der örtlichen Druckerei Kemna gestaltet und auch auf den Werbetafeln an den Ortseingängen zu finden ist, sollen diese Taschen ab sofort für einen Einkauf auf dem heimischen Markt werben und die eingekauften Waren dann auch sicher nach Hause transportieren.