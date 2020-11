Den Vorschulkindern des DRK-Familienzentrums Monopoli in der Gartenstadt Seseke-Aue ist der Umwelt- und Naturschutz ein wichtiges Thema: Regelmäßig machen sie sich im Rahmen eines Nachhaltigkeitsprojektes auf den Weg und sammeln im Umfeld ihrer Kita Müll ein; zuletzt besuchten sie den GWA-Wertstoffhof an der Werkstraße, wo sie Wissenswertes rund um das Thema Wertstoffe erfuhren.

Kamen. Bei ihren Ausflügen in die Umgebung lernen sie zudem die Natur kennen – und dies nun noch viel anschaulicher: Die Stadt Kamen hat ihre zwei Baumlehrpfade in der Gartenstadt sowie an der Bergstraße in Heeren-Werve mit insgesamt 31 neuen Informationstafeln bestückt. In der Gartenstadt informieren allein 15 Tafeln über heimische Baumarten. Bürgermeisterin Elke Kappen und der erste Beigeordnete Dr. Uwe Liedtke besuchten jetzt die Kinder und nahmen mit ihnen die neuen Tafeln in Augenschein. Die Steppkes waren übrigens bestens vorbereitet: Die Erzieherinnen hatten mit ihnen im Vorfeld aus den Inhalten der Tafeln ein Memory-Spiel gebastelt, um sie mit den Baumarten und ihren Eigenarten vertraut zu machen und sie auf den Besuch des Baumlehrpfades einzustimmen. Die Bürgermeisterin war von dem Engagement sehr angetan – und sagte den Kindern zu, mit ihnen gemeinsam das neue Spiel auszuprobieren.