Der Sommer beginnt – und der Unnaer ADFC hat – nicht nur zum Stadtradeln - die Tipps für kürzere oder auch längere Ausflugstouren durch Unna und die Region.

Kreis Unna. Unter dem Titel „Es muss nicht immer Malle sein“ lädt der Unnaer ADFC am Dienstag, 1. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr zu einem unterhaltsamen Vortragsabend online ein.

Während Sie sich zurücklehnen, informieren Chantal Gosens, Tourismusbeauftragte des Kreises Unna, über alle Radrouten im Kreis Unna und in der Region. Ob Ruhrtalradweg, Römer-Lippe-Route, Salzroute, Sesekeradeweg, Alleenradweg, Hellweg-Route oder Unnas U-Wege, Kamens K-Routen oder A-Wege – für viele Touren gibt es kostenloses Infomaterial gedruckt oder online mit GPX-Daten für Navi und Smartphone. Werner Wülfing vom ADFC-Kreisverband zeigt die Fülle von Themenrouten und Ausflügen, die der Fahrradclub für alle Interessent*innen kostenlos auf seiner Homepage bereitstellt. Geführte Touren oder Ausflugserfahrungen mit Berichten – der Experte führt Sie durch das umfassende Angebot, auch über die Region hinaus. Hans-Martin Müller, ADFC und begeisterter Radfahrer, lädt beispielhaft ein, die „Große Schleife“ von Ruhr zur Ruhr in einer Tour über alte Bahnstrecken durch Ruhrtal, das Bergische Land und das Sauerland zu erfahren – sechs Tage Urlaub in der Region mit vielen Überraschungen.

Anmeldung zu dem Tourenabend per E-Mail formlos an online-veranstaltung@adfc-unna.de. Alle, die sich angemeldet haben, erhalten wenige Tage vor der Veranstaltung einen Link, mit dem sie an die Videovorträge online genießen können.