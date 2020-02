An jeweils drei Donnerstagen, am 20. und 27. Februar sowie am 5. März, führt das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz führt in Kooperation mit der Familienbande Kamen einen Frauenselbstbehauptungskurs jeweils von 18 bis 20 Uhr durch.

Kamen. Der Kurs findet in den Räumen in der Familienbande (Bahnhofstr. 46) statt und wird von Kriminalhauptkommissarin Petra Landwehr geleitet. Daran teilnehmen können alle Frauen des Kreises Unna die 18 Jahre oder älter sind.

Ziele des Kurses sind Gefahrenerkennung, Erlangen von Handlungssicherheit bezüglich der Abwehrmaßnahmen, Trainieren und entwickeln von Handlungsmustern sowie Mut machen zu aktiver Gegenwehr.

Inhalte des Kurses sind: die sachliche Aufklärung zum Thema " Sexuelle Gewalt gegen Frauen", die

Bedeutung der Körpersprache, Aufklärung und Präventionshinweise zu speziellen Delikten, Rollenspiele, Rechtliche Fragen (z.B. Notwehr/Unterlassene Hilfeleistung), Kennen lernen von geeigneten Abwehrgeräten und die damit verbundenen Gefahren, Arbeit von Polizei und Justiz in diesem Bereich und Überblick über örtliche Hilfseinrichtungen sowie das Erarbeiten und Erlernen von einfachen und effektiven Abwehrtechniken.

Weitere Infos unter Tel. 02307/9214914.Anmeldungen für alle drei Termine bis Dienstag,18. Februar, in der Familienbande Kamen, unter Tel. Tel. 02307/2850510 oder per E-Mail an info@familienbande-kamen.de.