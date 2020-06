Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Bergkamen veranstaltet in diesem Jahr über die gesamten Sommerferien Kinderferienwochen in den städtischen Jugendeinrichtungen. Die Angebote finden dezentral statt und nutzen die Möglichkeiten der aktuellen Coronaschutzverordnung für Jugendarbeit in Kleingruppen ohne Abstandsregelung.

Bergkamen. Jede Kinderferienwoche widmet sich einem bestimmten Thema. So können die teilnehmenden Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren die Welt der Märchen erleben, wie Robin Hood durch die Wälder streifen oder dem Fluch der Karibik auf die Spur kommen. Alle Angebote finden in Kleingruppen von acht Kindern und zwei Betreuern statt, die die komplette Woche zusammen verbringen. Innerhalb dieser Gruppen findet dann ein intensives und abwechslungsreiches Programm kreativer, sportlicher und abenteuerlicher Natur statt.

Die Kinderferienwochen beginnen jeden Morgen einheitlich um 7 Uhr und enden um 14 Uhr. Das diesjährige Programm ist kostenlos.

Die Zahl der Teilnehmenden ist pro städtischer Jugendeinrichtung auf acht begrenzt. Es ist maximal möglich, sich für drei Ferienwochen anzumelden. Anmeldungen werden ab sofort ausschließlich unter Tel. 02307/965371 im Kinder- und Jugendbüro entgegen genommen.

Die Übersicht:

1. Ferienwoche (29. Juni bis 3. Juli), 7 bis 14 Uhr: Zirkuswoche im Balu in Weddinhofen, "Auf den Spuren der Märchen" im Spontan in Rünthe, "Wilder Westen" im Yellowstone in Oberaden.

2. Ferienwoche (6. bis 10. Juli), 7 bis 14 Uhr: Märchenwoche im Balu in Weddinghofen, "Das große Krabbeln" im Spontan in Rünthe, "Fluch der Karibik" im Yellowstone in Oberaden.

3. Ferienwoche ( 13. bis 17. Juli), 7 bis 14 Uhr: Naturwoche im Balu in Weddinghofen, Zeitreise im Spontan in Rünthe, "Pipi Langstrumpf" im Yellowstone in Oberaden.

4. Ferienwoche (20. bis 24. Juli), 7 bis 14 Uhr: Zirkuswoche im Balu in Weddinhofen, "Auf den Spuren der Märchen" im Spontan in Rünthe, "Science Fiction" im Yellowstone in Oberaden.

5. Ferienwoche (27. bis 31. Juli), 7 bis 14 Uhr: Märchenwoche im Balu in Weddinghofen, Zeitreise im Spontan in Rünthe, "Robin Hood" im Yellowstone in Oberaden.

6. Ferienwoche (3. bis 7. August), 7 bis 14 Uhr: Naturwoche im Balu in Weddinghofen, "Das große Krabbeln" im Spontan in Rünthe, "Superhelden" im Yellowstone in Oberaden.

Zusätzlich plant das Kinder- und Jugendbüro derzeit unter den geltenden Schutzbestimmungen auch besondere Projekte für Kinder und Teenager im Alter von 8 bis 14 Jahren im Vormittags- und Nachmittagsbereich. Nähere Informationen zu diesen Projekten folgen in Kürze.