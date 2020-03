Die Sonne scheint, der Rasen ist gemäht und die Vögel zwitschern vergnügt. Alles könnte so schön sein. Wären da nicht die Gedanken an Corona.

Muss mich also wieder ablenken. Wie wäre es mit einer Runde Volleyball, Wilson? Das machst Du doch so gerne.

Wenn die Olympischen Spiele schon verschoben werden, wollen wir den vorbei schlendernden Nachbarn wenigstens ein sportliches Ereignis am Gartenzaum bieten.

Nelson bellt, die Vöglein verstummen voller Ehrfurcht. Das Match geht 25:0 für meine Tochter Finja aus. Wieder mal keine Medaille kassiert. Mein Gatte schaut aus dem Fenster und sieht mich mit hochrotem Kopf auf dem Rasen liegen. Er hält mich für verrückt.



Tag 10