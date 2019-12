Nicht nur an den Weihnachtsfeiertagen ist der Gang zur Kirche zum eine Tradition. Zum Jahreswechsel ist er für viele genau so wichtig. Hier finden Sie eine kleine Übersicht über die einzelnen Gottesdienste in Kamen, Bergkamen und Bönen (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):

Dienstag, 31. Dezember

KAMEN

17.00 Uhr Gottesdienst in der Kapelle Lerche

17.00 Uhr Gottesdienst in der Margaretenkirche

17.00 Uhr Gottesdienst im Johannes-Buxtorf-Haus

18.00 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche zu Heeren-Werve

18.30 Uhr Messe in der Hl. Familie

18.30 Uhr Gottesdienst in der Pauluskirche

BERGKAMEN

17.00 Uhr Gottesdienst in der Martin-Luther-Kirche

17.00 Uhr Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche

18.30 Uhr Gottesdienst in der St. Michael Kirche

BÖNEN

16.30 Uhr Gottesdienst im Bonhoeffer-Haus

17.00 Uhr Gottesdienst in der Alten Kirche

17.00 Uhr Gottesdienst in der St. Bonifatius Kirche

18.00 Uhr Gottesdienst in der Christ-König Kirche

18.00 Uhr Gottesdienst im Bodelschwingh-Haus

18.30 Uhr Gottesdienst in der Ev. Kirche Flierich



Mittwoch, 1. Januar

KAMEN

09.30 Uhr Hl. Messe in der St. Marien Kirche

11.00 Uhr Gottesdienst in der Lutherkirche

11.00 Uhr Messe in der Hl. Familie

17.00 Uhr Gottesdienst in der Margartenkirche

BERGKAMEN

16.00 Uhr Gottesdienst im Wasserpark (bei schlechtem Wetter: Friedenskirche)

17.00 Uhr Gottesdienst in der St. Elisabeth

BÖNEN

18.00 Uhr Gottesdienst in der Herz Jesu Kirche [/text_ohne]