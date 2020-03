Derzeit besuchen 345 Schüler die 4. Jahrgänge der Kamener Grundschulen, von denen bis zum jetzigen Zeitpunkt 314 an weiterführenden Schulen angemeldet wurden. Bei den restlichen 31 Schülern handelt es sich um Anmeldenachzügler, Wiederholer der 4. Klasse, Auspendler in Nachbarstädte oder diese Schüler besuchen künftig eine Förder- oder Privatschule.

Kamen. Die Kamener Schulen verzeichnen derzeit folgende Anmeldungen: Für die Gesamtschule haben sich bisher 142 Kamener Schüler entschieden. Das bedeutet einen Anteil von 41,2 % der Kamener Grundschüler. Hinzu kommen 14 von auswärtigen Schulen.

Am Städt. Gymnasium wurden 79 Kamener Grundschüler angemeldet. Das bedeutet einen Anteil von 22,9 % der Kamener Viertklässler. Hinzu kommen zwölf von auswärtigen Schulen.

Die Realschule wurde von 60 Kamener Grundschülern gewählt. Der Anteil der Kamener Grundschüler beträgt 17,4 %.

Bei der Hauptschule wurden 25 Kamener Grundschüler angemeldet. Das bedeutet einen Anteil von 7,2 %. Hinzu kommen zwei Schüler von auswärtigen Grundschulen.

Die auswärtigen weiterführenden Schulen wurden bisher wie folgt gewählt: Bei den auswärtigen Gesamtschulen in Bergkamen und Unna wurden insgesamt fünf Schüler angemeldet. Das bedeutet einen Anteil von 1,4 % der Kamener Víertklässler.

Bei den auswärtigen Gymnasien wurden bisher keine Anmeldungen schriftlich bestätigt. Angekündigt wurden aber Aufnahmen Kamener Víertklässler in der Nachbarstadt Unna.

Zu den Realschulen wurden insgesamt drei Kamener Schüler angemeldet. Das bedeutet einen Anteil von 0,9 % der Kamener Grundschüler. Die Ziele liegen in Bergkamen und Bönen.