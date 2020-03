Kamen. Die Bauarbeiten auf dem Nordring wandern weiter in östliche Richtung. Auswirkungen hat das jetzt auf die Einmündung der Nordstraße. Diese wird aufgrund des Baufortschritts ab sofort bis voraussichtlich zum 27. März komplett gesperrt.

Außerdem: Weil an einem Mehrfamilienhaus Balkone montiert werden, wird die Straße „Am Schwimmbad“ von Mittwoch, 11. März, bis Freitag, 13. März, in Höhe der Einmündung zur Westicker Straße in beide Richtungen gesperrt. Ein Autokran benötigt die Fahrbahn als Standfläche.