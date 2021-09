Es heißt ja bekanntlich: Das Beste kommt zum Schluss. Aus diesem Grund habe ich mich besonders gefreut, Frau Merkel noch einmal beruflich zu treffen. Diesmal auf Einladung der Firma Medice in Iserlohn, wo die Kanzlerin am heutigen Mittwoch zu Besuch war.

Kurz vor ihrer Ernennung als Chefin der Republik war Angela Merkel zu Besuch im Unnaer Lebenszentrum Königsborn, anlässlich der 125-Jahr-Feier am 15.9.2005.

Leider habe ich nur noch ein einziges Foto von diesem Termin auf der Festplatte, das bisher nicht veröffentlich worden ist. Aber was soll´s, jetzt ist es sowieso egal. Die CDU-Frau ist nicht mehr im Wahlkampf und ihre Frisur sitzt heute viel besser als früher.

Was haben wir gemein?

Außer dem ersten Buchstaben "A" im Vornamen haben Angela Merkel und ich jeweils einen Bruder namens Marcus - ihrer mit "c" und meiner mit "k" geschrieben.

Außerdem hatte auch die Bundeskanzerin auf ihrer Abiturfeier einen Vollrausch - genauso wie ich. Bei mir war allerdings zu viel Sekt im Spiel. Frau Merkel war und ist einfach härter und trank Whisky mit Kirschsaft.

Sie mag im Übrigen, ebenso wie ich, eher Hosen statt Röcke und liebt klassische Musik, für die auch ich eine Schwäche hege.

Als Kind hatte sie Klavierunterricht und spielte Flöte - und auch das haben wir gemein und könnten über die leidigen Czerny-Etüden bestimmt zusammen ein Klagelied anstimmen.

Ein aktuelles Foto vom heutigen Mittwoch, 8. September. Foto: Anja Jungvogel

hochgeladen von Anja Jungvogel

Lieblingsessen

Und zum Schluss noch das Thema "Essen" und damit meine ich nicht meine Geburtsstadt. Das ist nämlich keine Gemeinsamkeit zwischen Angela und mir.

Statt aus Kupfer gedreht zu sein (Anmerk.: Essen-Kupferdreh), erblickte die Kanzlerin in Hamburg das Licht der Welt. Dass sie im Osten aufwuchs, wissen wahrscheinlich die meisten, doch dass sie dem Venedig des Nordens entstammt, ist wahrscheinlich gar nicht mal so bekannt.

Und wobei läuft ihr so richtig das Wasser im Munde zusammen? - Neben Döner mit Fleisch, Zwiebeln und Kraut, mag sie Hausmannskost am liebsten. Genauso wie ich. Wir könnten ja mal zusammen je eine Portion Grünkohl essen?

Zur Terminvereinbarung schicken wir dann einfach SMS hin und her, denn genauso wie sie, mag ich Kurznachrichten und das "Gedaddel " auf dem Handy. Für uns beide kann es gar nicht genug unterschiedliche Smileys geben... 🤷‍♀️😘🤗😝😁