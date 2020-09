Vielen Kamener Bürgern ist der obdachlose Afrikaner in der City aufgefallen. Die Akteure der gemeinnützigen Organisation "Pro Mensch" sind ofmals darauf angesprochen worden und möchten daher die folgende Erklärung abgeben, um die aktuelle Lage zu erklären:

"Der obdachlose Afrkaner, der in den letzten Wochen immer wieder an den Kirchen der Innenstadt und am Kamener Markt gesichtet wurde, wurde heute zurück in seine Stadt im Norden Deutschlands gebracht."

"Wir wurden hundertfach auf den Menschen aufmerksam gemacht und um Hilfe gebeten. Nach Kontaktversuchen unsererseits, die uns aufzeigten, dass wir dem armen Mann leider nicht helfen können, haben wir uns mit der Stadt Kamen in Verbindung gesetzt. Die hatte bereits gemeinsam mit der Ausländerbehörde den Ort ausfindig gemacht, in dem der Afrikaner gemeldet ist und alles Notwendige in die Wege geleitet."

"Wir von ProMensch möchten den vielen, vielen Kamenern Bürgern für Ihre Fürsorge und Aufmerksamkeit und den Kamenern Gastronomen, die den Obdachlosen zeitweise ernährt haben, danken! Wir freuen uns über soviel menschliches Engagement. Schön, wenn jeder auf jeden ein bißchen aufpasst. Das macht eine Gesellschaft, das macht unser Kamen, aus."