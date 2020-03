Die Kirchengemeinden laden ein, sich abends auch in der Entfernung miteinander zu verbinden. So heißt es: "Holzwickede und Opherdicke rufen zu einem gemeinsamen Gebet an jedem Abend auf.

Wenn um 19 Uhr die Kirchengocken den Abend einläuten, werden die Christen und alle, die mitmachen wollen, dazu eingeladen, eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen und in dieser Zeit das Vater Unser zu beten." Aus der ev. Kirchengemeinde Hemmerde und Lünern kommt diese Anregung: "Um 19 Uhr entzünden wir gut sichtbar eine Kerze und laden ein zum persönlichen Gebet, oder zum Vater unser, oder, wie es die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) vorschlägt, zum Balkonsingen mit dem Lied "Der Mond ist aufgegangen. In unseren Kirchen brennt zu dieser Zeit auch die Osterkerze."

Übrigens, die Katholiken machen natürlich mit!