Die Kamener Winterwelt hat ihre Schlittschuhbahn längst abgebaut. In Bergkamen feiert man dafür am Wochenende in der Halle eine Eisparty. Doch wo bleibt der richtige Schnee für diesen Winter?

Die Prognosen diesbezüglich sehen für den Januar grau bzw. düster aus. Die weiblich zwar schön klingenden Tiefs „Clara“ und „Damira“ über Europa bringen für uns keinen Schnee, sondern weiterhin Regen und milde Luft.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für das Wochenende Regenfälle im Kreis Unna.

Das milde Wetter sieht in unserer Region schon mehr nach Frühling statt nach Winter aus.

Der Januar 2020 sei bisher schon 2,9 Grad wärmer als das Jahr zuvor, so die Experten des Deutschen Wetterdienstes. Die Mega-Kälte hinge immer noch über dem Nordpol fest.

Zu erwarten sind im Kreis Unna also daher auch in den nächsten Tagen weder Winter noch Frühling: Das Wetter am Wochenende soll wieder ein Mischmasch aus Regen, Wind und grauem Himmel sein.