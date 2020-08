Es hört einfach nicht auf: Tier-Elend ganz nah in der Nachbarschaft. Die Tierfreunde Kamen bitten eiligst um Hilfe in einem äußerst dringenden Fall.

Am heutigen Freitag, 21. August, wurden die Tierfreunde Kamen mal wieder zu einem Notfall gerufen. Fast Alltag, Routine für die erfahrenden Tierschützer.

Doch diesmal war selbst die erprobte Mannschaft schockiert: Die Tierfreunde fanden ein ca. sieben Wochen altes Baby mit Katzenschnupfen und hohes Fieber - mehr tot als lebendig. Der kleine Körper übersäht mit Parasiten, wie Flöhen und Zecken bis hin zu Würmern in den Gedärmen.

Zudem ein Auge fast blind.

Die Pflegestelle muss nun fast stündlich Augensalbe tröpfeln, nach dem Katzenbaby sehen, Tag für Tag zum Tierarzt fahren und hoffen, dass das Kätzchen es schafft.

„Da wir momentan überflutet werden mit Notfällen, mit kranken Tieren, trächtigen Katzen oder Muttertieren mit Nachwuchs, kommen wir finanziell an unsere Grenzen“, erklärt Regina Müller, Vorsitzende der Tierfreunde Kamen, die selbst zur Zeit krank ist und um Hilfe bittet.

Spenden an:

Tierfreunde e.V.

DE38441600141001857001

GENODEM1DOR