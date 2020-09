Bürgermeisterkandidat Bernd Schäfer gab dem Stadtspiegel in aller Aufregung ein kleines Interview (links) und ist "optimistisch vorsichtig".

hochgeladen von Anja Jungvogel

Welches Ergebnis kommt zuerst? - Erst werden die Stimmen des Landrates ausgezählt, dann folgen die für den Bürgermeister und danach, wer im Stadtrat von Bergkamen sitzen soll.

Bei der Landratswahl liegt die SPD knapp vor der CDU +++ (18.51 Uhr). Mario Löhr frohlockt, dennoch könnte es zur Stichwahl mit Marco Morten Pufke von der CDU kommen.

+++ 19 Uhr: Bürgermeisterkandidat Bernd Schäfer (SPD) liegt mit fast 48 Prozent der Bürgerstimmen vor Mitbewerber Thomas Heinzel von der CDU, der zur Zeit mit 30 Prozent an zweiter Stelle liegt. Thomas Grziwotz von den Grünen hat bislang

hochgeladen von Anja Jungvogel

14 Prozent der Wählerstimmen inne und Werner Engelhardt (BergAUF) liegt bei 8,41 Prozent.

+++ Bürgermeisterkandidat Bernd Schäfer gab dem Stadtspiegel in aller Hektik um 19.15 Uhr ein kleines Interview: "Also ich bin froh über die bisherigen Ergebnisse und würde mir am liebsten ein Ergebnis von 50 plus x Prozent wünschen." Bei allem Optimismus sei allerdings auch noch Vorsicht geboten, meint der Favorit. +++

+++ 19.26 Uhr: Ein kleines Statement gab es auch vom Grünen-Bürgermeister-Kandiaten Thomas Grziwot, der zur Zeit bei fast 18 Prozent liegt: "Ich bin zufrieden und glücklich, da ich mit nur 16 Prozent gerechnet habe. Wenn das so weiter geht, bekommt die SPD hier in Bergkamen wohl nicht die absolute Mehrheit."

+++ Alle Ergebnisse des Stadtspiegel-Verbreitungsgebietes übrigens hier im Überblick. +++