Am 13. September 2020 finden Neuwahlen für die kommunalen Parlamente und viele Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen statt. Der Stadtspiegel präsentiert bis zum Wahltag die Bürgermeisterkandidaten aus Unna, Holzwickede, Bergkamen und Bönen und bietet bis zum Schluss einen Überblick. Heute beantwortet Jens Ole Wilberg (parteilos) aus Unna die Interview-Fragen.

Stadtspiegel: "Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?"



Jens Ole Wilberg: „Die ersten 100 Tage werden geprägt sein durch sehr viele Gespräche. Man muss das Amt des Bürgermeisters ganz neu denken! Der Dialog miteinander ist mir sehr wichtig. Ich werde mit allen Akteuren sprechen, um Netzwerke zu bilden. Ich werde mir weiterhin ein möglichst breites und umfassendes Bild von den Sorgen und Begehrlichkeiten der Menschen in Unna schaffen, um diese Themen dann strategisch anzugehen.

Ich gehe ganz bewusst als parteiloser Kandidat ins Rennen. Ich bin der festen Meinung, dass der Bürgermeister des alten Stils ausgedient hat. Die Parteienlandschaft hat sich stark verändert, ist viel breiter aufgestellt und die Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger müssen absoluten Vorrang haben. Dafür stehe ich nicht nur in den ersten 100 Tagen. Dies ist ein langfristiger Prozess des Umdenkens und neu Handelns.“

Stadtspiegel: Wo sehen Sie Sparpotenzial im Unnaer Haushalt und welche Bereiche sind für Sie tabu?

Jens Ole Wilberg: „Bei mir dreht sich vieles um die sogenannte „gesunde Stadt“. Ich möchte allen in Unna ein gesundes Umfeld schaffen, damit die Stadt wieder ein Anziehungspunkt für Menschen wird. Sport, Gesundheit, Umwelt sowie Kunst und Kultur sind Schwerpunkte, die, wenn sie geschickt durchgeführt werden, zu mehr Arbeitsplätzen, neuen Unternehmensansiedlungen und mehr Optionen für Alle führen werden. Dazu werde ich das Umfeld und die Infrastruktur stärken. Unna muss digitaler werden, erneuerbare Energien runden das Bild ab. Ich stehe auch für einen ÖPNV, der funktioniert und bezahlbar ist. Alle müssen jederzeit und problemlos alle Gebiete in Unna erreichen können. Am ehesten verzichten kann ich auf unnötige Subventionen, unsinnige und ungewollte Maßnahmen und zu viele Autos in der Stadt. Wenn wir jetzt die Weichen stellen, kann Unna Fahrt in eine gesunde und sehr schöne Zukunft nehmen. Das geht gemeinsam und mit sehr viel Kommunikation.„

Vervollständigen Sie bitte kurz & knapp die angefangenen Sätze:

"Beim Begriff „Neuanfang“ denke ich…,

dass wir das Amt des Bürgermeisters neu denken sollten, mehr miteinander reden und gemeinsam am Unna der Zukunft arbeiten."

"Wenn die Pandemie vorbei ist, ...

werden wir schnell wieder das erleben, was Unna lebenswert macht: Gemeinschaft, Nähe, Solidarität und Humor."

"Das Stadtfest wird nächstes Jahr...

stattfinden, wenn es für alle sicher ist. Dann wird es aber doppelt so gut, wie in den vergangenen Jahren.“

"Der Unnaer Verkehr ist...

in Teilen unkoordiniert und katastrophal. Es scheint mir, dass es bislang keine Vision von der Zukunft gibt. Ich habe Eine: intelligente Mobilität bezahlbar und erreichbar für alle. Auch hier muss man neu denken. Ideen habe ich."

"Flüchtlinge sind für mich…

schützenswerte Menschen, die häufig aus Kriegs- oder Krisengebieten kommen und für die wir eine rechtliche und humanistische Verpflichtung haben. Sie sind auch eine kulturelle Bereicherung für unsere Stadt.“

"Die Zukunft der Innenstadt…

ist geprägt von einem funktionierenden Miteinander. Es ist das Herz unserer Stadt, das sollten wir pflegen. Hier muss viel getan werden, der Zustand ist teilweise nicht nur unschön, sondern durch Stolperfallen auch gefährlich. In unserer Innenstadt muss man Geschäfte, Erholung, Kultur und Freude finden.“

"Familie bedeutet für mich...

alles! Meine Familie ist ein wichtiges Fundament, gibt mir Kraft und Stärke. Ich bin leidenschaftlicher Familienvater und teile mein Haus mit meinen Töchtern. Hier erleben wir alles, was unser Leben lebenswert macht. Hier kochen, lachen und betätigen wir uns aktiv. Wir tauschen uns aus, helfen einander, kommen zur Ruhe und erholen uns vom Alltag.“

"Wenn ich am 13. September nicht zum Bürgermeister gewählt werde, …

„finde ich weiterhin meine Erfüllung als PR- und Kommunikations-Mensch, Lehrer und Veranstalter von Events für Familien, Sportler und alle Bürgerinnen und Bürger in Unna! Ich werde auch dann weiterhin den Dialog suchen und mit den einzelnen Akteuren an einer Zukunft der Stadt arbeiten, die sie sich verdient hat.“

Lesen Sie auch:

Kandidat Dirk Wigant

Kandidat Frank Murmann