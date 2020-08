Einen ersten bestätigen Corona-Fall gibt es jetzt in der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Unna-Massen. Bei der obligatorischen Testung aller Bewohner*innen, hat sich jetzt eine Infektion mit Covid 19 bei einer Person, die bisher symptomfrei ist, bestätigt.

Sowohl der erkrankte Bewohner als auch weitere Kontaktpersonen wurden umgehend in dem für diese Situation vorbereiteten Quarantänebereich (innerhalb der Einrichtung) untergebracht.

Die Bezirksregierung Arnsberg und die untere Gesundheitsbehörde des Kreises Unna, sowie die Stadt Unna stehen in engem Austausch zum weiteren Vorgehen.

In der Einrichtung leben derzeit 369 Bewohner*innen. Die Einrichtung befindet sich nicht mehr im Zulauf und hat ihre maximale Belegungskapazität (abzüglich der großzügig vorgehaltenen Quarantäneplätze) erreicht. Transfers sind zunächst gestoppt.

Die Bewohner*innen sind in unterschiedlichen Häusern untergebracht. Das Essen wird zur Zeit nicht in der Kantine eingenommen, sondern auf den Zimmern.

Hintergrund

Die Erstaufnahmeeinrichtung befindet sich in Unna-Massen auf dem Gelände der ehemaligen Landesstelle und verfügt über Kapazitäten für bis zu 800 Flüchtlingen. Weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in NRW befinden sich in Dortmund, Essen, Bielefeld, Köln, Mönchengladbach, Münster und in Burbach.

Sorge um Bewohner in Unna-Massen