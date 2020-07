Am Bürgerwald in Südkamen wurden weitere Projekte aus dem Bürgerhaushalt erfolgreich umgesetzt. Auf einer Bank können nun Besucher des Bürgerwaldes ein wenig verweilen, wenn sie, nach einen ausgiebigen Spaziergang, ein wenig ausruhen möchten.

Ein weiterer Bürgerwunsch, nämlich die Errichtung einer zusätzlichen Wasserstelle im Bereich des Bürgerwalds konnte technisch nicht direkt umgesetzt werden. Als Alternative hat die Stadt Kamen dort nun einen großen Wassertank errichtet, der regelmäßig per Tankwagen aufgefüllt wird und den Besuchern die Wasserversorgung der Bäume in den trockenen Sommermonaten erleichtert.

Mit diesen beiden Projekten wurden dem Wunsch vieler Kamener entsprochen, die den Bürgerwald mittlerweile auch als Ziel von Abendspaziergängen entdeckt haben und dort regelmäßig mit Kind, Kegel und Hund anzutreffen sind.