Glasfaseranschlüsse für Privathaushalte und Gewerbegebiete, dabei sind Schulen mit Förderprogrammen zum Breitbandausbau bislang eher stiefmütterlich betrachtet worden.

Bergkamen und Kamen haben im Januar den Förderbescheid zum Breitbandanschluss von insgesamt neun Schulstandorten aus dem Landesprogramm „Gigabit-Anbindung Schulen“ erhalten.

Das vor fünf Jahren vom Bund konzipierte „Weiße Flecken“-Programm umfasste immer noch nicht alle Schulstandorte, daher legte das Land NRWzusätzlich das Förderprogramm „Gigabit-Anbindung Schulen“ auf. Mithilfe dieses Programms wird es nun bis Ende 2021 möglich sein, die Schulen mit einem Glasfaseranschluss zu versorgen.

Schulen – zum Beispiel alle Bönener Schulen, deren Breitbandversorgungdurch das „Weiße Flecken“-Programm gefördert wird, müssen sich bis maximal 2024 gedulden, „das liegt an den umfangreicheren Förderrichtlinien des Bundesprogramms“, erläutert dazu WFG-Gigabitkoordinator Friedhelm Bosse-Wyczisk. Aber dann werden alle, wirklich alle, Schulen im Kreis Unna über einen Anschluss verfügen und es wird endlich Chancengleichheit herrschen.

In Bergkamen werden durch das Landesprogramm die Schiller-, Jahn- undPreinschule ebenso wie die Overberger Grundschule einen Anschluss erhalten. In Kamen werden die Schulen außerhalb der Mitte erschlossen. Dazu gehören neben der Astrid-Lindgren-Schule in Heeren, die Eichendorff- und Jahnschule, sowie die Südschule am Haupt- und Teilstandort. Das Land fördert in Kamen knapp 656.000 Euro, die zu hundert Prozent übernommenwerden, da sich Kamen noch in der Haushaltssicherung befindet. Bergkamen erhält 551.000 Euro mit einem Eigenanteil von circa 138.000 Euro.

Federführend bei der Umsetzung des Landesprogramms ist der Eigenbetrieb BreitBand Bergkamen, die HeliNet wird das Projekt umsetzen, dieGSW übernimmt dabei die erforderlichen Tiefbauarbeiten. Die HeliNet übernimmt anschließend den Netzbetrieb nach Fertigstellung der Baumaßnamen.

Damit ist der bevorstehende Ausbau des Glasfasternetzes ein Paradebeispiel für interkommunale Zusammenarbeit, die durch denGigabitkoordinator der WFG begleitet und unterstützt wurde. Neben der technischen Seite muss auch die pädagogische in diesem Zeitrahmen abgeschlossen werden. Die jeweiligen Beigeordneten Ingelore Peppmeier (Kamen) und Christine Busch (Bergkamen) betonten dieBedeutung der digitalen Grundstruktur. "WLAN für alle, Einkauf und Einsatz moderner Lernsoftware und der Kauf von mobilen Endgeräten – die Schulen sind jetzt in der Pflicht, ein tragfähiges und nachhaltiges pädagogisches Konzept zu erstellen."