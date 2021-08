Bergkamen. Das Konzept der „Familienzentren“, die Kita-Kinder und ihre Eltern auf vielfältige

Weise mit Angeboten zur Gesundheitsförderung, der Frühförderung und der Bildung in ihrem

Alltag unterstützen, ist längst gängige Praxis. Mit dem Familiengrundschulzentrum an der

Gerhart-Hauptmann-Grundschule in Bergkamen gibt es ein solches Förderangebot jetzt

erstmals im Kreis Unna auch an einer Grundschule.

Seyit Hecker, Schulsozialarbeiter an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule und Mitarbeiter der

Bildung+Lernen gGmbH, einer Tochtergesellschaft der AWO Ruhr-Lippe-Ems, hat das Konzept

des neuen Angebotes entwickelt. „Wir möchten den Familien hier im Sozialraum

niedrigschwellige Unterstützungsangebote machen – und das auf ganz kurzem Wege“, erklärte

Hecker bei der Vorstellung des Projektes, „Beratungen in Kooperation mit dem Jobcenter

gehören da ebenso zu wie individuelle, kleinere Angebote wie beispielsweise ein Kochkurs.“

Niedrigschwellige Angebote wie beispielsweise ein Stehcafè morgens vor Schulbeginn bieten

Eltern und Lehrern die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Geplante

Kooperationen unter anderem mit Sportvereinen, dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt

Bergkamen und auch den Migrationsdiensten der AWO ermöglichen ein vielfältiges Angebot an

weiteren Veranstaltungen und Unterstützungsformaten.

Für Christine Busch, Sozialdezernentin der Stadt Bergkamen, ist die Etablierung des ersten

Familiengrundschulzentrums auch eine Fortsetzung dessen, was in diesem Bereich schon an

vielen anderen Stellen einzeln geleistet werde. „Der Standort an der Gerhart-HauptmannGrundschule ist ein Abbild von Bergkamen, wie es ist und wie es sein möchte: bildungshungrig,

bunt und herausfordernd“, so Busch. Das Konzept des Familiengrundschulzentrums verknüpfe

das, was am Vormittag im Unterricht der Schule passiere mit dem, was nachmittags in der OGS

geschehe: „Hier werden sinnvoll und individuell Angebote aufeinander abgestimmt – und Herr

Hecker bildet gewissermaßen das Scharnier.“

Thorsten Schmitz, Geschäftsführer der Bildung+Lernen gGmbH, betonte den PremierenCharakter, den das Projekt habe: „Der Reiz für uns besteht sicherlich darin, dass es das erste

Familiengrundschulzentrum im Kreis Unna ist und wir daher frei von inhaltlichen Vorgaben

individuell und schnell beginnen können. Im Bereich der Kindertagesstätten hat sich gezeigt,

wie wichtig Familienzentren gerade in diesen Zeiten sind und ich denke, dass sich dies sehr gut

auf die Familiengrundschulzentren übertragen lässt.“

Im Rahmen einer Eröffnungswoche stellen Seyit Hecker und seine Kolleg*innen das Projekt

Eltern und Kindern vor – und die Kinder dürfen sich direkt miteinbringen: Mit einem kleinen

Malwettbewerb sind sie aufgefordert, ihre Schule zu malen und zwar so, wie sie sich ihre

Schule wünschen. Ihre Eltern haben die Gelegenheit, beim Stehcafè morgens vor Schulbeginn

mit Seyit Hecker und seinen Kooperationspartner ins Gespräch zu bekommen.