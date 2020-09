lm Kreis Unna war die Wahlbeteiligung sehr gut. Allerdings wird es in manchen Bereichen im Stadtspiegel-Verbreitungsgebiet zu Stichwahlen kommen.

In Bergkamen gibt es kein klares Ergebnis für den Favoriten Bernd Schäfer von der SPD. Er kam nach der Auszählung der 58 Bezirke nicht auf „50plus Prozent“, wie er sich am Wahlabend erhofft hatte, sondern nur auf 46,67 Prozent und muss sich daher nochmals gegen Thomas Heinzel von der CDU stellen, der immerhin 31,08 Prozent erzielt hatte.

Zudem gehen am 27. September die Bürger in Unna wohl noch mal an die Urne. Dort gab es knappe Ergebnisse zwischen den drei Bürgermeisterkandidaten der SPD, CDU und Grüne.

Ebenfalls in die Verlängerung geht es wohl in Holzwickede.

Auch der Landrat steht noch nicht fest. Bei der Stichwahl treten Mario Löhr (SPD) und Marco Morten Pufke (CDU) an.