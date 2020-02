Beim diesjährigen Ortsparteitag der FDP Bergkamen nun der Vorstand gewählt: Angelika Lohmann-Begander bleibt weiterhin Vorsitzende der Bergkamener Liberalen.

Neu an ihrer Seite als Stellvertreter ist Sebastian Knuhr. Mit der Wahl des 24-Jährigen rüstet sich die Bergkamener FDP nicht nur für die in diesem Jahr anstehende Kommunalwahl sondern bereitet auch mittelfristig einen Generationenwechsel vor, indem die Jungen mehr Verantwortung in der Partei übernehmen.

In ihrem Amt bestätigt wurden Marion Kuehn-Seepe als Schatzmeisterin und Michael Klostermann als Schriftführer.Das Vorstandsteam wird komplettiert durch die drei Beisitzer Rainer Seepe, Volker Totzek uns Sascha Schleupner.