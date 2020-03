Auf der Landesjugendkonferenz der SoVD (Sozialverband Deutschland)-Jugend in Düsseldorf wurde Marcel Hüppe aus Werne als Beisitzer in die Landesjugendleitung gewählt.

Kreis Unna. Der 25-Jährige ist bereits seit einigen Jahren in der SoVD-Jugend aktiv und setzt sich vor allem für Inklusion in der Bildung und im Arbeitsleben ein. Er fordert mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen und wünscht sich, dass mehr Jugendliche mit Behinderungen sich für ihre Interessen einsetzen.

Marcel Hüppe wurde auch zum Delegierten für die Bundesjugendkonferenz in Berlin gewählt.

Auf der Versammlung wurden Anträge für mehr bezahlbaren und barrierefreien Wohnraum und bariierefreien Nah- und Fernverkehr verabschiedet. Sprecherin der Landesjugendleitung wurde Janna Ahrens. Stellvertretender Sprecher wurde Andreas Hupe aus Lünen.