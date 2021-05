Eine Sitzungswoche steht bevor und Kreis-Politik tagt wieder vor Ort. In der kommenden Woche stehen drei Ausschüsse auf dem Terminplan. Es treffen sich die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses und die Mitglieder der Ausschüsse für Wirtschaftsförderung, Kreis- und Regionalentwicklung sowie Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr.

Kreis Unna. Beginn der Sitzungswoche ist am Montag, 31. Mai. Der Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr kommt um 16 Uhr im Freiherr-vom-Stein-Saal des Kreishauses an der Friedrich-Ebert-Straße 17 in Unna zusammen. Unter Vorsitz von Herbert Krusel (CDU) geht es unter anderem um Trixi-Spiegel für mehr Verkehrssicherheit und den Stand der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans.

Am Dienstag, 1. Juni, trifft sich der Jugendhilfeausschuss unter Vorsitz von Norbert Enters (SPD) um 16 Uhr in der Aula des Hellweg-Berufskollegs an der Platanenallee 18 in Unna. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Kinder- und Jugendförderplan 2021-2025 sowie das Aussetzen von Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wegen Corona.

Um das Welterbe-Projekt "Industrielle Kulturlandschaft Ruhrgebiet", das 5-Standorte-Programm Kohleregionen und mehr geht es im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kreis- und Regionalentwicklung, der am Mittwoch, 2. Juni, um 16 Uhr im Sitzungstrakt des Kreishauses an der Friedrich-Ebert-Straße 17 in Unna tagt. Den Vorsitz übernimmt hier Olaf Lauschner (CDU).

Wichtige Hinweise

Neben den allgemein bekannten Auflagen im Sinne des Infektionsschutzes ist für Besucher Folgendes zu beachten: Es wird darauf hingewiesen, etwas mehr Zeit für die notwendige Einlasskontrolle einzuplanen. Alle Besucher werden beim Betreten und Verlassen des Gebäudes namentlich in einer Anwesenheitsliste erfasst. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist während der Sitzungen erforderlich. Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an der Sitzung teilnehmen.

Alle Vorlagen der öffentlichen Sitzungen finden sich im Internet unter www.kreis-unna.de (Kreistaginformationssystem "SessionNet").