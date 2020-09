Als Erfolgsgeschichte bezeichnete Michael Makiolla die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Kreis Unna heute Morgen bei seinem Abschied von der seit mehr als 30 Jahren regelmäßig tagenden Runde.

Schon 1990 als frischgebackener Sozialdezernent begleitete Michael Makiolla die AG Wohlfahrt, in der die Sozialverbände ihre Angebote koordinieren, um so effizient und bedarfsorientiert wie möglich arbeiten zu können. Caritas-Vorstand Ralf Plogmann dankte dem scheidenden Landrat Michael Makiolla im Namen der Arbeitsgemeinschaft für die gelungene Kooperation und überreichte ihm zum Abschied einen Reisegutschein.

Dabei werde der Kontakt auch in seinem Ruhestand nicht abreißen, versicherte Makiolla. Denn als Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes bleibe er den Akteuren der AG in vielen Fragen als Ansprechpartner erhalten.