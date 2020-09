Warteschlangen wie bei der ersten Runde gibt es offenbar bei den heutigen Stichwahle nur selten. Bis Mittag zeichnete sich in Unna eine mäßige Wahlbeteiligung ab.

Ein Wahlhelfer in Hemmerde meinte beispielsweise kurz nach 14 Uhr: "Bis jetzt sind nicht mal die Hälfte von denen hier gewesen, die vor zwei Wochen bis um diese Uhrzeit da waren. Alle Wahllokale sind am heutigen Sonntag, 27. September, noch bis 18 Uhr geöffnet.

Die Anschrift des jeweiligen Wahlraumes ist auf dem Benachrichtigungsbrief unten links zu finden. Mitzubringen zur Stimmabgabe sind ein gültiger Personalausweis, Identitätsausweis oder Reisepass mit. Wähler*innen werden gebeten, aus Hygienegründen zur Wahl einen eigenen Kugelschreiber zur hand zu haben.