Bei der Durchsuchung der Wohnung eines 30-jährigen Mannes in Werne fand die Polizei über ein Kilo Amphetamin und ein Liter Amphetamin-Öl.

Weiterhin wurden noch 70 Packungen eines für den deutschen Markt nicht zugelassenen Potenzmittels gefunden und sichergestellt.

Umfangreiche Ermittlungen haben zudem am Dienstagnachmittag zur Festnahme eines 42-jährigen Mannes in Bergkamen geführt.

Bei dem polizeilichen Zugriff wurden im PKW des Beschuldigten 4,5 kg Marihuana sowie 41.000 Euro Bargeld sichergestellt. Das hochwertige Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Das Bargeld dürfte mutmaßlich aus vorangegangenen Betäubungsmittelverkäufen stammen. Gegen den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Beschuldigten erging am folgenden Tag (15.01.2020) Untersuchungshaftbefehl durch das Amtsgericht Kamen.

Hintergrund Amphetamine:

Amphetamin-Öl dient zur Herstellung von konsumfähigen Amphetamin. Ein Liter dürfte zur Herstellung von bis zu 10 kg konsumfähigen Amphetamin ausreichen.