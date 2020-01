Im Oktober 2017 wurde Frank Ellerkmann (56) zum neuen „Dorfsheriff“ der Kamener City ernannt. Jetzt stellt die FDP ihn als Überraschungskandidaten für die Bürgermeisterwahl in der Nachbarstadt Unna vor, wo Ellerkmann mit seiner Familie lebt.

Im September soll in Unna ein neuer Bürgermeister bzw. eine neue Bürgermeisterin gewählt werden.

Der in Kamen allseits bekannte Bezirkspolizist und Hauptkommissar Frank Ellerkmann fühlt sich für dieses Amt berufen.

In Kamen-Mitte, Rottum und Derne sorgt der Chef der City für Sicherheit und Ordnung. Dabei hat er insbesondere den Verkehr als auch die nötige Polizeipräsenz in Schulen und Kindergärten im Blick. Ein Ohr hat der 56-Jährige zudem immer für die Belange der Bürger, die er auf „Streife“ durch die City antrifft.

Seine Bürgernähe und sein ausgeprägtes Interesse am Thema Stadtentwicklung hat ihn jetzt auf die Kandidatenliste der FDP für das Bürgermeisteramt geführt.

Bürgersprechstunde

Am kommenden Dienstag, 21. Januar, hält Ellerkmann übrigens, in der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr, gemeinsam mit Kamens Bürgermeisterin Elke Kappen, auf dem Willy-Brandt-Platz die gewohnte Bürgersprechstunde ab.