Rund 36.000 Kamener*innen sind am 13. September berechtigt, einen neuen Stadtrat, den Kreistag und einen neuen Landrat bzw. eine neue Landrätin sowie erstmals die Zusammensetzung des Ruhrparlaments zu wählen. Im Rathaus laufen die Vorbereitungen für den Wahltag auf vollen Touren.

Unabhängig von den Arbeiten des Organisationsteams tagte jetzt der Wahlausschuss, um über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zum Rat und zum Integrationsrat der Stadt Kamen zu entscheiden. Die Mitglieder beschlossen nach der formellen Prüfung einstimmig, die sieben Vorschläge für den Stadtrat sowie die drei Wahlvorschläge für den Integrationsrat zuzulassen. Für die Vertretung der Stadt Kamen stehen die Parteien SPD, CDU, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE, Freie Wählergemeinschaft e.V., FDP und die AfD zur Wahl.

Auf den Stimmzettel für die Integrationsratswahl stehen die Listen MONA (Multikulturell, Offensiv, Neutral, Alternativ), KML (Kamener Migratenliste) sowie der Einzelbewerber Vikkindran Indran.

Für die Kommunalwahl sind rund 36.000 Personen und für die Integrationsratswahl rund 6.500 wahlberechtigt. Wahlberechtigt ist für die Kommunalwahl, wer am Wahltag Deutscher im Sinne des Art. 116 (1) des Grundgesetzes oder Unionsbürger ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in Kamen mit Hauptwohnung gemeldet ist.

In den nächsten Tagen wird das Organisationsteam wie gewohnt über die Homepage der Stadt Informationen rund um die Wahl veröffentlichen. Die Wahlbenachrichtigungen werden den Wahlberechtigten bis zum 23. August durch die Deutsche Post AG zugestellt – in diesem allerdings in Briefform und nicht wie gewohnt als Karte. Wahlberechtigte, die keine Benachrichtigung erhalten, sollten sich unbedingt in der Zeit vom 24. bis 28. August im 1. Obergeschoss, Zimmer 126, des Rathauses während der Dienststunden vergewissern, ob sie in das Wählerverzeichnis der Stadt Kamen aufgenommen wurden und somit wahlberechtigt sind.

Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigung können die Wähler*innen die Briefwahl beantragen und im Rathaus wählen. Hierzu wird im 1. Obergeschoss im Sitzungssaal II ein Wahlbüro eingerichtet. Im Rathaus muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die Stadt bittet außerdem darum, möglichst einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen.

Alternativ kann die Briefwahl auch auf dem Postweg beantragt werden. Hierzu ist der Wahlbenachrichtigung ein Antrag beigefügt. Dieser muss ausgefüllt, unterschrieben und in einen frankierten Briefumschlag an das Wahlbüro gesendet werden. Einfacher geht es online über den QR-Code, der auf dem Brief hinterlegt ist. Dieser muss nur eingescannt werden – und schon werden die Wahlunterlagen verschickt. Außerdem besteht ab sofort die Möglichkeit, die Wahlunterlagen über das Internet (www.stadt-kamen.de) zu beantragen. Hier werden zusätzliche Informationen zu den Wahllokalen bereitgestellt. Einige Wahllokale wie die Pflegeeinrichtungen in Kamen stehen aufgrund der Corona-Pandemie nicht zur Verfügung.

Für mögliche Fragen rund um die Kommunalwahl sowie die Integrationsratswahl steht das Wahlteam im Rathaus unter den Rufnummern 148-1201 oder 148-1203 gern zur Verfügung. Das Wahllokal ist ab kommender Woche zu folgenden Öffnungszeiten geöffnet: Mo. – Mi. 7:30 – 12.30 Uhr und 14 – 16.30 Uhr, Do. 7:30 – 12.30 Uhr und 14. – 17.00 Uhr, Fr. 7:30 – 13.00 Uhr.