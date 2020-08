Am 13. September finden Neuwahlen für die kommunalen Parlamente und viele Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen statt. Der Stadtspiegel präsentiert bis zum Wahltag die Bürgermeisterkandidaten aus Unna, Holzwickede, Bergkamen und Bönen und bietet bis zum Schluss einen Überblick. Heute im Interview Peter Wehlack (SPD) aus Holzwickede.

Stadtspiegel: "Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?"

Peter Wehlack: "Ich glaube es ist zunächst einmal sehr wichtig sich in die Strukturen der Verwaltung einzuarbeiten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und ein Gefühl für die Abläufe im Rathaus zu bekommen. Darüber hinaus werde ich sicherlich die laufenden Projekte betrachten, meine Ideen und Ziele einbringen, um dann gemeinsam Meilensteine für die Zukunft zu vereinbaren.

Ganz wichtig ist es mir in diesen Tagen mit den Akteuren in den Schulen, den Kindergärten, den ehrenamtlichen Gruppierungen und Kirchengemeinden sowie den vielen anderen Organisationen, die das Leben in unserer Gemeinde gestalten ins Gespräch zu kommen. Ich möchte meinen persönlichen Eindruck, meinen Blick auf unsere Gemeinde weiten und gleichzeitig für Fragestellungen schärfen."



Stadtspiegel: "Wo sehen Sie Sparpotenzial und welche Bereiche sind für Sie tabu?

Peter Wehlack: "Aus den Haushaltsberatungen der letzten Jahre weiß ich, dass die Verwaltung schon in vielen Bereichen Sparpotentiale ausgemacht hat und wir diese bereits umsetzen. Ich glaube wir müssen dringend mit dem Kreis Unna über die differenzierte Kreisumlage ins Gespräch kommen und dort versuchen Steuerungsmechanismen zu entwickeln, um damit eine moderate Erhöhung der differenzierten Kreisumlage zu erreichen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir trotz der aktuellen Krise auch weiterhin in die Zukunft unserer Gemeinde investieren müssen. Dazu gehören für mich deutliche Investitionen in unsere Schulen, die Digitalisierung und eine vernünftige Verkehrsplanung in Verbindung mit einer Mobilitätswende. Damit wir uns diese Investitionen auch langfristig leisten können, müssen wir gleichzeitig auch über vernünftige Erweiterungsflächen für Handel und Gewerbe und bezahlbaren Wohnraum nachdenken."

Vervollständigen Sie bitte kurz & knapp die angefangenen Sätze:

"Beim Begriff „Neuanfang“ denke ich, ...

... dass ich mich für Holzwickede engagieren will. Ich möchte etwas bewegen, nicht nur reden, sondern aktiv gestalten. Mir macht es Spaß gute Ideen und neue Projekte anzugehen und umzusetzen; aber auch Bewährtes zu erhalten. Holzwickede ist Heimat, Familie und eben auch Zukunft – und die möchte ich gestalten."

"Wenn die Pandemie vorbei ist, ...

freue ich mich auf die Feste die Holzwickede besonders machen, auf die familiäre Atmosphäre, den persönlichen Kontakt und die Menschen die sich dort treffen.

"Der Verkehr in Holzwickede ist...

... gruselig und eine große Belastung für unsere Gemeinde. Hierfür müssen wir dringend Lösungen finden, Lösungen die gemeinsam getragen werden und den Verkehr gleichmäßig verteilen. Dabei müssen wir gleichzeitig attraktive Angebote mit dem Ziel schaffen, dass klassische Verkehrsaufkommen zu verringern."

"Die Zukunft der Innenstadt...

... könnte ich mir mit einem einladend gestaltetem Rat- und Bürgerhaus, einer netten Gastronomie und dem bürgerschaftlich organisierten Ratskeller vorstellen. Schön wäre endlich ein kostenfreies und flächendeckendes WLAN. Hinzu käme unser Bürgerbus der regelmäßig seine Runden dreht und kostengünstig die Ortsteile Opherdicke und Hengsen mit der Gemeindemitte verbindet."

"Familie bedeutet für mich...

etwas ganz Wichtiges, wenn nicht gar das Wichtigste in meinem Leben. In unserer Familie herrscht ein großer Zusammenhalt, die Großeltern sind immer für uns und unsere Kinder da und wir ebenso für sie. Diese Gemeinschaft stärkt uns und ermöglicht uns Freiräume, die wir dann wieder gemeinsam gestalten können. Nicht zuletzt wäre meine politische Kandidatur nicht ohne den Rückhalt und die Unterstützung meiner Familie möglich."

"Wenn ich am 13. September nicht zum Bürgermeister gewählt werde, ...

... engagiere ich mich weiterhin für eine starke Gemeinde Holzwickede."