Am 13. September finden Neuwahlen für die kommunalen Parlamente und viele Spitzen von Städten, Gemeinden und Kreisen statt. Der Stadtspiegel präsentiert bis zum Wahltag die Bürgermeisterkandidaten aus Unna, Holzwickede, Bergkamen und Bönen und bietet bis zum Schluss einen Überblick. Heute im Interview Frank Ellerkmann (FDP) aus Unna.

Stadtspiegel: "Was haben Sie sich für die ersten 100 Tage Ihrer Amtszeit vorgenommen?"

Frank Ellerkmann: "Die ersten 100 Tage werde ich nutzen, um alle Abläufe des Amtes kennen zu lernen. Ich muss mir einen Überblick über das Rathaus in personeller Hinsicht und auch in praktischer Hinsicht verschaffen. Ich möchte mich der Belegschaft entsprechend vorstellen und Abfragen, wo der Schuh drückt. Außerdem möchte ich Bürgersprechstunden dazu nutzen, um zu erfahren, wie wir uns Bürgern helfen können. Nach der Vorstellung und der Übersichtsaufnahme möchte ich mit meinem Team mir dann Gedanken machen, wie wir meine genannten Ziele mit den Zielen der Bürger und den schon vorhandenen Zielen umsetzen können."



Stadtspiegel: "Wo sehen Sie Sparpotenzial im Unnaer Haushalt und welche Bereiche sind für Sie tabu?"

Frank Ellkermann: "Das ist zur Zeit eine unüberschaubare Frage. Ich muss mir zunächst einen genauen kaufmännischen Überblick Über die freiwilligen, aber auch über die Pflichtausgaben machen. Erst dann kann man sehen, wo wir Ausgaben einsparen können. Für mich viel wichtiger ist, dass wir versuchen müssen, zusätzlich zum Sparen mehr Einnahmen zu bekommen. Dann können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Aber dafür brauche ich die Unterstützung aller.

Tabus gibt es für mich in solch einer Finanzlage nur bei den unbedingt notwendigen Ausgaben. Welche das sein werden, werde ich nach dem Überblick zusammen mit dem Stadtrat entscheiden."

Vervollständigen Sie bitte kurz & knapp die angefangenen Sätze:

"Beim Begriff „Neuanfang“ denke ich…

... an Mut. Mut, etwas anderes zu versuchen, um etwas zu erreichen."

"Wenn die Pandemie vorbei ist, ...

.. wird hoffentlich das Positive der Krise erhalten bleiben, wie z.B. Homeoffice, mit Maske einkaufen oder Händedesinfektion, etc. Nur so können wir andere Vorbelastete vor dem Tode bewahren. Aber außerdem wünsche ich mir, dass unser kulturelles Leben dann wieder normal startet. Es fehlt schon sehr."

"Das Stadtfest wird nächstes Jahr…

... hoffentlich stattfinden. Diese Begegnungsstätte fehlt uns dieses Jahr sehr. Ich hoffe aber auch, das die Menschen, die sich jetzt im Urlaub nicht an die Covid-19-Regeln gehalten haben und unseren jetzigen Stand, der einigermaßen für gut befunden wurde, gefährdeten, besinnen, so dass dieses nicht noch einmal passiert. Nur dann können wir nächstes Jahr auch wieder auf ein Stadtfest hoffen.

"Der Unnaer Verkehr ist..

... leider nicht Unnas Verkehr. Der Durchgangsverkehr muss aus den Ballungsgebieten heraus."

"Flüchtlinge sind für mich…

... herzlich willkommen, wenn man unsere Gastfreundschaft nicht ausnutzt, um kriminelles zu tun. Wenn ich als Gast aufgenommen werde in einer hilflosen Lage, dann kann ich den Gastgeber nicht bestrafen für seine Gastfreundlichkeit. Ich muss mich auch an die Regeln des Gastgebers halten, auch wenn die Regeln bei mir zu Hause anders waren."

"Die Zukunft der Innenstadt…

... liegt in unser aller Hände. Durch unser Einkaufsverhalten erhalten oder zerstören wir die Innenstadt. Wir müssen aber auch das Angebot der Innenstadt vielseitiger gestalten."

"Familie bedeutet für mich...

... alles. Ruhepol, Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Genugtuung, etc".

"Wenn ich am 13. September nicht zum Bürgermeister gewählt werde,…

... dann bleibt alles beim alten. Ich bleibe Dorfsheriff von Kamen und Unna muss zurecht kommen ohne mich als Bürgermeister. Ich werde dann mit meiner Fraktion im Stadtrat versuchen, Unna zu verbessern.

Lesen Sie auch:

Kandidat Dirk Wigant

Kandidat Frank Murmann

Kandidat Jens Ole Wilberg

Kandidatin Katja Schuon

Kandidatin Claudia Keuchel