Viele Vereine, Verbände, Kirchen,Gewerbebetreibende wollen in der Corona-Krise besonders den älteren Mitbürgern helfen und haben dazu unterschiedliche Unterstützungsangebote zusammengetragen.

Die Stadt Kamen hat mit dem Service „CoronaBürgerdienste“ diese Angebote auf einem Flyer zusammengefasst und diesen in die Briefkästen der Bürger geworfen. Unter Tel. 02307 /1481400 oder per E-Mail: corona-buergerdienste@stadt-kamen.de beantwortet die Stadt Kamen sämtliche Fragen zum Thema.

Hier ein Überblick der "helfenden Hände:

1. Ev. Kirchengemeinde Methler

Mo, Di, Do, Fr von 10 – 12 Uhr, Do auch von 15 – 18 Uhr

Tel.: 02307 / 3485 (Frau Nüsken und Frau Vehring)

2. Ev. Kirche Heeren-Werve – „Heeren-Werve hält zusammen!“

Mo – Fr von 9 – 12 Uhr

Mobil: 0178 / 1082541 (Vikarin Jana Falcke)

3. Ev. Kirche Kamen-Mitte – „Kirche hilft“

Mo – Fr von 9 – 12 Uhr

E-Mail: kirchehilft@schieferturm.de

Mobil: 0157 / 36441314

4. Facebook-Plattform – Gruppe „KAMENHILFE“

Lieferservice Discounter:

1. Rewe Ahlmann Kamen Methler,

Einsteinstraße 3, 59174 Kamen-Methler, Telefon: 02307 – 3309 - Telefonische Bestellung möglich.

Montag und Mittwoch zwischen 10.00 und 13.00 Uhr. Auslieferung immer am Folgetag der Bestellung nur an bedürftige Personen, bezogen auf die Corona-Pandemie.

2. Rewe-Markt, Lünener Str. 225, 59174 Kamen,Telefon: 02307 – 22 645. Telefonische Bestellung möglich von Mittwochmorgen bisDonnerstagnachmittag; Auslieferung immer am Freitag. Geliefert wird in Kamen-Mitte, Südkamen und Kamen-Methler.

Einkaufsservice für ältere und kranke bei Netto oder Rewe. Telefonische Bestellung Montag bis Donnerstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr. Auslieferung am Folgetag bis 12 Uhr.

Lieferservice Fleischereien:

1. Fleischerei Flechsig, Oststraße 17, 59174 Kamen-Mitte,

Telefon: 02307 - 102 85. Telefonische Bestellung Montag bis Freitag bis 12 Uhr. Lieferung nach vorhandener Kapazität am selben Tag zwischen 16 und 18Uhr oder am Folgenachmittag von Fleisch und Wurstwaren, sowie

Mittagsgerichte.

2. Fleischerei Radtke, Bahnhofstr. 4, 59174 Kamen-Mitte,

Telefon: 02307 – 103 77. Lieferung nach Möglichkeit am gleichen Tag der Bestellung.

Lieferservice Cafes und Restaurants:

1. Cafe Opera, Nordstraße 13, 59174 Kamen

Telefon: 02307 - 9411179. Montag bis Sonntag 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

2. Ristorante bei Tino

Telefon: 02307 – 940770

Mittwoch bis Sonntag 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr

3. en place, Markt 20, 59174 Kamen

Telefon: 02307 – 993888

Dienstag bis Sonntag von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr

4. Kümper’s Restaurant , Bahnhofstraße 1, 59174 Kamen

Telefon: 02307 – 9702777

Montag bis Samstag Vorbestellungen zw. 10:00 Uhr bis 12.00 Uhr

Bargeld-Bring-Service Banken und Sparkassen

Sparkasse UnnaKamen

Sichere Bargeldlieferung nach Hause.

Mindestens 100 Euro bis maximal 2.000 Euro. Bestimmte Bargeldstückelungensind möglich. Jeden 5. und 20. des Monats (außer an Feiertagen und am

Wochenende – dann Lieferung am nächsten Bankarbeitstag) ist die Lieferung des

Wunschbetrages nach Hause innerhalb des Geschäftsgebietes der Sparkasse

UnnaKamen (Städte Unna, Kamen, Fröndenberg und Gemeinde Holzwickede) möglich. Telefon: 02303/104-0

Diese Übersicht wird fortlaufend angepasst.Die jeweils aktuelle Liste finden Sie auf der Homepage der Stadt Kamen: Hier!