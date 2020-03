Drei weitere Bürger aus dem Kreis Unna sind mit dem Coronavirus infiziert. Die positiven Testergebnisse gingen am heutigen Samstag, 7. März, beim Gesundheitsamt ein.

Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Unna auf insgesamt 4.

Die drei neu Infizierten wohnen in Bergkamen. Die zuständige Gesundheitsbehörde ermittelt derzeit alle Kontaktpersonen, die umfassend informiert werden und weitere Verhaltenshinweise erhalten.

Es handelt sich bei den Betroffenen unter anderem um jemanden aus der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule in Heil, die an Montag und am Dienstag geschlossen bleiben soll (wir berichteten).

Diese Maßnahme hatte das Kreis-Gesundheitsamt in Abstimmung mit der Schulleitung bereits am Freitag entschieden, als klar war, dass es Kontakte zu einer infizierten Person außerhalb des Kreises Unna gab.

Aus Kindertagesstätte

Eine Person aus einer Bergkamener Kindertagesstätte wurde ebenfalls positiv getestet. Daher hat die Gesundheitsbehörde entschieden, die Kita zunächst am Montag, 9. März, zu schließen, um über weitere Maßnahmen zu entscheiden.

„Jeder kann durch besonnenes Verhalten dazu beitragen, dass sich das Coronavirus nicht weiter ausbreitet“, erklärt Kreis-Gesundheitsdezernent Uwe Hasche und verweist erneut auf die allgemeinen Hygieneregeln wie regelmäßiges gründliches Händewaschen und das Achten auf die Husten- und Nies-Etikette.