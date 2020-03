Bis gestern gab es, laut Aussagen der Kreis-Pressestelle, zwei bestätigte Corona-Fälle in Unna. Heute kam ein neuer Fall hinzu: Ein Kind aus Hemmerde, das dort die Grundschule besucht, wurde positiv auf das Virus getestet. Die Eltern seien nicht infiziert, heißt es.

Im Dorf herrscht große Aufregung und Verunsicherung. Die Nachricht, dass ein zehnjähriges Kind infiziert sei, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Hemmerde. Birgit Kalle, Pressesprecherin vom Kreis Unna, wollte aus datenschutzrechtlichen Gründen die Anfrage des Stadtspiegels, ob die infizierte Person wirklich aus Hemmerde stammt, nicht bestätigen. "Es stimmt, dass es neue Fälle in Unna gibt", so Kalle. "Zur Zeit werden alle Kontaktpersonen ermittelt und diese sollen dann schnellstmöglich angerufen werden."

Angeblich soll die Familie des betroffenen Kindes vor kurzem in Österreich gewesen sein. Der Krisenstab des Kreises Unna nimmt diesbezüglich die Aufforderung von Bundesgesundheitsminister Spahn in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehr ernst und bittet Urlaubsrückkehrer um besondere Umsicht. "Wer innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, Österreich oder der Schweiz war, für den gilt: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen nach Ihrer Rückkehr zu Hause, unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", ist auf der Homepage des Kreises zu lesen.