Der Infektionsausbruch bei der Firma Tönnies in Gütersloh wirkt sich auch im Kreis Unna aus, denn ein Mitarbeiter soll in Lünen beheimatet sein.

Die Bezirksregierung Arnsberg übermittelte der Kreis-Gesundheitsbehörde am heutigen Mittwoch (19. Juni) eine Liste mit Angaben der Fleischfabrik zu im Kreis Unna wohnenden Tönnies-Mitarbeitern.

Die Daten werden derzeit gecheckt, um im nächsten Schritt über die örtlichen Ordnungsämter eine Quarantäne anzuordnen.

In einem weiteren Schritt geht es um die Ermittlung von Kontaktpersonen.

Allen, die wissen oder glauben, zu diesem Personenkreis zu gehören, wird auch auf diesen Wege empfohlen, sich vorsichtshalber in Quarantäne zu begeben.

Nach aktuellem Stand gibt es einen in Lünen wohnenden Tönnies-Mitarbeiter, der bei den in Gütersloh veranlassten Untersuchungen positiv auf Covid-19 getestet worden ist.