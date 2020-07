Wer in diesem Sommer nicht verreist, dem bietet sich Gelegenheit, die Heimat mit dem Fahrrad zu erkunden. Beim Radeln kommen Sportler als auch Familien auf ihre Kosten.

Allerdings rechnet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in NRW mit viel Andrang auf den beliebtesten Radwegen, deshalb lohnt es sich, die Aufmerksamkeit im Corona-Jahr auf Radrouten zu richten, die etwas abseits und im Grünen liegen.

Wir zeigen euch die Geheimtipps

Seid Ihr an Geschichte interessiert? - Dann wäre die Römer-Lippe-Route etwas für euch: Am Fluss entlang durch die Römerzeit. Das turmhohe Hermannsdenkmal ist Startpunkt für eine Fahrt, die entlang der Lippe führt - durch die Regionen Sauerland, Münsterland und Metropole Ruhr bis an den Niederrhein. Als Einstiegspunkte bieten sich Detmold, Paderborn, Lippstadt, Hamm, Haltern am See und Xanten an (hier gehts lang!).

Ob wie wäres es mit der Paderborner Land Route? - Es sprudelt, plätschert, fließt auf dieser ADFC-Qualitätsradroute mit drei Sternen durch das Paderborner Land. Ems, Lippe, Heder, Afte und Alme begleiten die Radreisenden auf ihrer Zeitreise zu mächtigen Fürstbischöfen(auf nach Paderborn!).

Vennbahn-Radweg

Die Vennbahn war einst eine Schienenverbindung zwischen Aachen und dem Norden Luxemburgs. Heute führt die ehemalige Bahntrasse Radwanderer durch die Landschaften von Eifel, Ardennen und Hohem Venn und über drei Landesgrenzen hinweg. Die Route wurde vom ADFC als Qualitätsradroute mit vier Sternen ausgezeichnet. Die Trasse schlängelt sich ohne nennenswerte Steigungen entlang der deutsch-belgischen Grenze, die immer wieder überschritten wird (hier entlang).

Wasserburgen-Route: Im Städtedreieck Aachen, Köln, Bonn, der wasserburgenreichsten Region Europas, geht es vorbei an über 120 Burgen und Schlössern sowie durch die vielfältige Landschaft der Eifel, der Jülicher Börde und der Rheinischen Bucht. Die Wasserburgenroute verläuft überwiegend auf ausgebauten Radwegen, ruhigen bzw. autoarmen Landstraßen und Wirtschaftswegen. Auch diese Route wurde vom ADFC ausgezeichnet (zur Wasserburgen-Route).