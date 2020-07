Auch in Kamen müssen nun Corona bedingt die beiden eigentlich für den Herbst geplanten Traditions-Rummel abgesagt werden.

Sowohl die Pflaumenkirmes in Methler, geplant vom 18. bis zum 21. September, als auch der vom 16. bis zum 19. Oktober in der Innenstadt geplante Severinsmarkt reihen sich somit in die große Zahl der abgesagten Veranstaltungen ein, die den Corona-Auflagen zum Opfer gefallen sind.

In der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vom 6. Juli wurde das Verbot großer Festveranstaltungen, wie Schützenfeste, Weinfeste Straßenfeste und auch Kirmessen bis einschließlich 31. Oktober verlängert.

Insofern konnte die Stadt Kamen nun nicht anders, als auch diese beiden Veranstaltungen abzusagen.